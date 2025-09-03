大雨により交通機関にも影響が出ています。(3日午前9時時点) 高速道路は以下の区間が通行止めとなっています。 ・上信越道：上越JCTー上越高田IC ・北陸道：柿崎ICー糸魚川IC JRは各在来線の一部区間で運休や遅れ、また運転見合わせが発生しています。 ・羽越線：新津ー酒田駅 ・信越線：長岡ー新潟駅 ・信越線：直江津ー柏崎駅(運転見合わせ) ・上越線：長岡ー水上駅 ・磐越西