◆米大リーグレッドソックス―ガーディアンズ（２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が、２日（日本時間３日）、本拠地でのガーディアンズ戦に、「７番・ＤＨ」で先発。８月２５日オリオールズ戦以来となるマルチ安打の２本の二塁打を放った。ともに初球を狙った。まずは２回、１―１と追いついた１死一塁で迎えた第１打席に、相手先発右腕セコーニから右翼へのエンタイ