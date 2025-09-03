巨人・田中将大投手がきょう３日のイースタン・ヤクルト戦（Ｇタウン）で先発する。８月２９日の登録抹消後、これが初登板。前日２日はＧタウンでダッシュ、キャッチボール、ネットスローなどで丁寧に調整し「いつも通り、やります。（ずっと）取り組んでいることを、ゲームでもしっかりと意識してやることですね」と話した。史上４人目の日米通算２００勝をかけ先発した２８日の広島戦（マツダ）で今季２敗目を喫し、間隔をあ