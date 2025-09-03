『あんぱん』（NHK総合）で主人公の夫を演じる北村匠海の演技がうま過ぎて、ちょっとした動作も見逃せない。戦前場面の微動もいちいち気になるが、戦後を描く本作後半部では、特にキャラクターの葛藤や逡巡を経た、腕組みが基本姿勢となる。視聴者も思わずつられて腕組みをしまうくらいだ。北村匠海演じる柳井嵩が、百貨店を退社する前後で変化する、この腕組み。男性俳優の演技を独自視点で分析する“イケメン・サーチャー”