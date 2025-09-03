児童精神科医のさわ先生が、著書『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』（日本実業出版社刊）を出版しました。本書は、それぞれの子どもが持つ特性を、さわ先生が精神科医の立場から丁寧に解説しています。書籍のタイトルにもなっている「発達ユニーク」という言葉。従来使われてきた「発達障害」という表現ではなく、なぜ「発達ユニーク」という言葉を選んだのでしょうか