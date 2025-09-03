このお話は主人公・苗さんが、がんと闘った様子を兄目線で描いています。医師から「いつどうなってもおかしくない」と告げられ、最期の瞬間を覚悟していました。苗さんは、夫・父・兄に見守られながら、静かに息を引き取ります…。著者・つきママ(@tsukimama34)さんが、フォロワーさんの実体験をもとに描いた作品『卵巣がんと私』をダイジェスト版でごらんください。 ©tsukimama34 ©tsukimama34