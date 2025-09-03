アメリカのトランプ大統領は、ベネズエラから麻薬を運搬していたとする船を攻撃し、犯罪組織のメンバー11人が死亡したと明らかにしました。トランプ大統領は2日、自身のSNSにアメリカ軍による攻撃の映像を公開したうえで、アメリカに麻薬の密輸を図っていたベネズエラの犯罪組織の船を撃沈したと明らかにしました。船は公海上を航行していたとしていて、攻撃によって犯罪組織のメンバー11人が死亡し、アメリカ軍の被害はなかったと