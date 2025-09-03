アメリカのトランプ政権による「相互関税」などをめぐり、裁判所が違法との判決を出したことを受けて、トランプ大統領は連邦最高裁に上訴し、早期の判断を求める考えを明らかにしました。アメリカトランプ大統領「連邦最高裁に上訴する。あす（3日）にも迅速な審理と早期の判断を要請する考えだ」トランプ大統領は2日、アメリカが全世界を対象に発動した「相互関税」や合成麻薬の流入を理由にした中国などへの関税措置について、