“体温を1℃上げる”をコンセプトにしたニットランジェリーブランド「nainen（ナイネン）」が、9月3日より楽天市場に公式ショップをオープンしました。これまで公式ECサイト限定だった人気アイテムが、より身近に購入できるように。冷え性や温活に関心のある女性にぴったりのラインナップは、透かし編みデザインの可愛さと機能性を兼ね備えています。今ならオープニングセールで全商品15％OFFになるチャン