9月3日午前9時現在、新潟県の土砂災害警戒情報は以下の通りです。警戒対象地域上越市新発田市は解除されました。降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。避難が必要となる危険な状況となっています。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。