気象庁は3日午前5時28分、発達する熱帯低気圧に関する情報第08の03号を発表した。熱帯低気圧が台風に発達し、3日は沖縄地方や奄美地方に接近し、4日は九州に近づくおそれがある。九州南部・奄美地方では4日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、九州南部・奄美地方と沖縄地方では4日にかけて、落雷や突風に注意。また、強風や高波にも注意。［気象概況］3日3時の観測によると、熱帯低気圧が日