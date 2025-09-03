気象庁は、3日の午前8時20分に線状降水帯発生予測情報を出しました。 「茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京地方では、３日夕方から夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります」として注意を呼びかけています。 以下、午前6時12分発表の雨の情報です。 ［雨の予想］関東甲信地方では、３日昼過ぎから夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る