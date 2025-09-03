気象庁は３日、東京（伊豆諸島と小笠原諸島除く）、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉の１都５県で同日午後３時頃から同９時頃にかけて、短時間に大雨をもたらす「線状降水帯」が発生する恐れがあると発表した。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒を呼びかけている。同庁によると、４日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、関東北部と南部１５０ミリ、甲信８０ミリ。東京（同）や埼玉、群馬で線状