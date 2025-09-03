「パイレーツ−ドジャース」（２日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。三回の第２打席で今季４６号ソロを放った。強烈な打球速度の弾丸ライナーで右翼スタンドに突き刺さった一発に、「アスレチック」のファビアン・アルダラ記者は自身のＸ（旧ツイッター）に「大谷翔平が１２０マイルのホームランを打った。誤植ではない」と投稿した。大谷の本塁打は８月２４日・パドレス戦以来、７試