３日午前、秋田県や新潟県など日本海側で大雨が降っており、山形新幹線で一部列車に遅れが出ているほか、奥羽線や信越線などが一部運休または運転を見合わせている。午前８時までの２４時間降水量は、秋田県仙北市で１９５・５ミリ、秋田市で１８０・０ミリ、富山県氷見市で１１７・５ミリなど。気象庁は同日午前８時過ぎ、新潟県の上越と下越に大雨・洪水警報と土砂災害警戒情報を発表した。中越地方も含めて昼過ぎまで低い土