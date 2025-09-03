春巻きの皮でさつまいもパイ 旬を迎えるさつまいも。スイートポテトやさつまいもケーキなど、お菓子作りを楽しんでいる方も多いのではないでしょうか。今日は、春巻きの皮を使って簡単に作る「さつまいもパイ」をご紹介します。パリパリほくほく食感がおいしいですよ。 さつまいもを加熱したら、バター、砂糖、レーズンを混ぜます。春巻きの皮で包んだら、フライパンで揚げ焼きすればできあがり！ オーブンも型も不要で作れる