古いスマートフォンやビデオカメラで撮影した映像は解像度が低く、フルハイビジョンや4Kなどの高解像度ディスプレイでそのまま再生すると、あまりにも画質が悪くなって視聴に耐えられないことがよくあります。「Aiarty Video Enhancer」はAI技術によって低解像度の動画を高解像度にアップコンバートできるソフトで、誰でも簡単に古い動画を高解像度化することが可能。なんと今回GIGAZINEとのコラボレーションでAiarty Video Enhanc