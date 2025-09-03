パイレーツ戦の3回、46号ソロを放つドジャース・大谷＝ピッツバーグ（共同）【ピッツバーグ共同】米大リーグは2日、各地で行われ、ドジャースの大谷はピッツバーグでのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場し、7試合ぶりの本塁打となる46号ソロを放った。九回に適時二塁打を放つなど5打数3安打2打点。チームは7―9で敗れた。カブスの今永はブレーブス戦に先発し、6回5安打3失点で9勝目（6敗）を挙げた。「3番・指名打者」で