気象庁は、午前8時20分に神奈川県を除く関東地方の1都5県に線状降水帯の“半日前予測”情報を発表しました。茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京地方では、きょう（3日）夕方から夜のはじめ頃にかけて、「線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がある」ということです。