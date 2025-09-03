【その他の画像・動画等を元記事で観る】 9月3日18時30分からTBSで『ニノチョコマッチ』が放送される。 二宮和也とチョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）がMCを務めるこの番組は、各界の一流同士によるジャンルの垣根を越えた“異種頂上決戦”をテーマに、対決の勝者を予想していく番組。二宮＆チョコプラ両MCによる白熱のプレゼンも見どころだ。 ■二宮和也VSチョコレートプラネットのプレゼンバトル