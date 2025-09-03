ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地PNCパークでのパイレーツ戦に「1番DH」で先発出場。3回表の第2打席に今季46号アーチを放った。 ■120マイル超えは自身初 ドジャース3点ビハインドで迎えた、3回表の第2打席。1死走者なしで大谷は、相手2番手ブッバ・チャンドラー投手の5球目フォーシームを豪快に振り抜くと、角度23度、速度120.0マイル（約193.1キロ）の打