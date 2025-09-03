3日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前日清算値比70ポイント安の2万7615ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万7647.13ポイントに対しては32.13ポイント安。 株探ニュース