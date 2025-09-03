3日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝148円57銭前後と、前日午後5時時点に比べ10銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝172円83銭前後と27銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース