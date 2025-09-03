【ピッツバーグ（米ペンシルベニア州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２日（日本時間３日）、敵地でのパイレーツ戦に１番指名打者で出場し、三回に７試合ぶりの本塁打となる４６号ソロを放った。自身がメジャーで放った本塁打で最速となる打球速度１２０マイル（約１９３キロ）の痛烈な低いライナーで、右翼席最前列に運んだ。昨季移籍したドジャースで通算１００号となる節目の一発だった。３点を追う三回一