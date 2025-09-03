2023年からオランダの名門フェイエノールトでプレーしてきた日本代表FW上田綺世。1年目は37試合で5ゴール、2年目は31試合で9ゴールを記録したが、900万ユーロ（約15.5億円）ほどの移籍金で加入したこともあり、現地では厳しい評価もされてきた。ただ、今シーズンはリーグ開幕3試合で4ゴールと得点を量産している。ロビン・ファンペルシー監督は、この夏に加入した日本代表DF渡辺剛の存在が上田にいい影響を与えていると語っている