世界各国が振り回されている米国・トランプ政権の貿易政策。トランプ大統領は多くの国に8月より新たな関税を課すと警告したことで、グローバルな貿易緊張が高まりました。各国が打ち出す政治経済政策と、それらが他国へ及ぼす影響を推察し、9月の為替動向を探ります。米国は堅調、中国は厳しく、欧州は不確実性残る、日本は円安のまま8月、世界の政治経済では主に米国のトランプ政権の貿易政策が大きな話題となりました。トランプ