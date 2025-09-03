レンジローバー・スポーツの特別仕様車ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、レンジローバー・スポーツの特別仕様車、『レンジローバー・スポーツ・ダイナミック・エディション』を20台の限定で受注を開始した。【画像】レンジローバー・スポーツ『ダイナミック・エディション』と『SVエディションツー』全57枚本モデルは、マイルドハイブリッドテクノロジーを搭載した3.0L直列6気筒ターボディーゼルエンジンの『ダイナミックH