上越市の運転免許センター上越支所は2日夜からの大雨で、床上浸水が発生したとして、3日は運転免許関係機器の点検のため、閉庁すると発表しました。運転免許センターによりますと、午前8時時点で、上越支所のロビーや講習室など屋内で5～10センチほど浸水しているということで、職員が運転免許関係機器の点検などしているということです。また支所の外ではひざ下、30センチほどの水がたまっているというこ