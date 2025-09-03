狙いすましたヒザがテンプルを直撃。「ボコッ」と物々しい音が響く衝撃KOに会場は騒然。腰が砕けて立ち上がれず、まるで生まれたての“子鹿状態”の敗者の様子に実況席も「効かされると地球が回る」「あれは見えない」など驚嘆する劇的決着だった。【映像】テンプルにヒザで“子鹿状態”の衝撃KO8月30日、後楽園ホールで開催された「RISE191」。相沢晟（TARGET）と井上蓮治（RAUSU GYM）の対戦は、突き刺すようなヒザ一閃。相