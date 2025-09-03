【MLB】パイレーツ ー ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）【映像】大谷、193キロの“爆速”46号ホームランドジャースの大谷翔平投手がパイレーツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2打席で7試合ぶりとなる46号ホームランを放った。この1発がドジャース移籍後通算100本目のメモリアルアーチとなった。この試合の前まで打率.276、45本塁打、85打点の数字を残している大谷。過去7試合で26打数5安打1本塁打5得点、打