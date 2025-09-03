大谷翔平選手が、ドジャース通算100号となるホームランを放ちました。敵地でのパイレーツ戦。1番指名打者でスタメン出場した大谷は、3回の第2打席。7試合ぶりとなる今シーズン46号のソロホームラン。去年の54本と合わせ、ドジャース移籍後通算100号のメモリアルアーチとなりました。（ANNニュース）