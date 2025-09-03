トランプ氏がベネズエラの麻薬カルテルの運搬船と主張する船舶を捉えた動画の静止画像/Donald Trump/Truth Social（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２日、米国が麻薬密売組織「トレン・デ・アラグア」と関係があるとされる船舶に対し、致命的な軍事攻撃を実施したと発表した。トランプ氏によると、「国際水域」で行われたこの攻撃で１１人が死亡した。ルビオ国務長官は、この「致命的な攻撃」は「南カリブ海」で「ベネズエラを出港した