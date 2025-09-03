¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡ÖÆÉÇä¡×¤ÎÂç¼ºÂÖ¤Ë¤Ï¡¢¸½¾ìµ­¼Ô¤òÏÇ¤ï¤¹¡ÖÈô¤Ó¹ß¤ê¡×¤ÎÍ¶ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿À¤³¦ºÇÂ¿¤ÎÈ¯¹ÔÉô¿ô¤ò¸Ø¤ë¡ÖÂç¿·Ê¹¡×¤Ë°ìÂÎ¡¢²¿¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬8·î27ÆüÉÕ¤ÎÄ«´©¤ÇÊü¤Ã¤¿?¥¹¥¯¡¼¥×?¤ò½ä¤ê¡¢ÇÈÌæ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»æ¤Ï1ÌÌ¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÃÓ²¼Âî½°±¡µÄ°÷¡Ê50¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸øÀßÈë½ñµëÍ¿¤ÎÉÔÀµ¼õµë¡×¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¿ô»þ´Ö¸å¡¢¡ÖÆÃ¥À¥Í¡×¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤¿¤³