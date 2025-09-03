福岡管区気象台3日午前3時56分発表防災コメント＜防災事項＞落雷と突風に関する福岡県気象情報（下記）を発表中です。3日は、湿った空気が流れ込み、日中の強い日射の影響も加わって、引き続き夜にかけて、大気の状態が非常に不安定な状況が続く見込み。このため、昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降る所がある見込みです。これまでの雨で、福岡地方を中心に地盤がやや緩んでいる所があり、雨雲