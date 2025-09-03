3日（水）も猛烈な残暑が続く見込みです。午後は急な激しい雷雨に注意してください。＜3日（水）の天気＞東北や北陸では大雨のピークは越えていますが、これまでの大雨で災害発生の危険度が高まっています。特に東北では昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。日中は全国的に日差しが届きますが、前線が本州を南下するため大気の状態が不安定になる見込みです。昼間の気温上昇も加わ