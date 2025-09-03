テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は３日、サントリーホールディングス（ＨＤ）が２日に新浪剛史会長が１日付で辞任したと発表したことを報じた。新浪氏が購入したサプリメントが大麻由来の成分を含み、違法の疑いがあるとして福岡県警の捜査対象となったため。取締役や監査役の全員が一致して辞任を求める方針を確認し、新浪氏から「一身上の理由」とする辞任届を１日に受理した。新浪氏は２