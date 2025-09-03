「パイレーツ−ドジャース」（２日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。三回の第２打席で今季４６号ソロを放った。大谷の本塁打は８月２４日・パドレス戦以来、７試合ぶり。１−４の三回、この回から登板したパイレーツの有望株、チャンドラーと対峙。１死走者なしで３ボール１ストライクからの５球目、内角低めの１５９キロをとらえた打球は弾丸ライナーで右翼フェンスを越えた。大谷