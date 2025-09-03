9月2日夜、浜松市中央区のコンビニエンスストアで、男が店員にはさみを突き付けて脅して現金を要求しましたが、何も取らず逃走する強盗未遂事件があり、警察が男の行方を追っています。 【写真を見る】コンビニで女性店員にはさみ突き付け現金要求も何も取らず逃走 強盗未遂事件として男の行方追う＝浜松市中央区 2日午後10時半頃、浜松市中央区大瀬町のコンビニエンスストアで、男が女性店員にはさみを突き付け現金を要求しまし