大雨により土砂災害の危険度が高まっているとして、新潟県と新潟地方気象台は3日、新発田市と上越市に土砂災害警戒情報を発表しています。対象地域では土砂災害の発生に警戒してください。【呼びかけ】降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。〈とるべき措置〉避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まい