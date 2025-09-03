タレントで整体師の楽しんご（46）が3日までに、X（旧ツイッター）を更新。学歴詐称疑惑をめぐり市議会の全会一致で不信任決議が可決された静岡県伊東市の田久保真紀市長について「今耐えて耐えて耐えまくったます」と心配した上で「伊東市全く関係無いけどなんか頑張って欲しい！」と声援を送った。今年5月29日に就任したばかりの田久保市長は、東洋大「卒業」の経歴をめぐり、学歴詐称疑惑が浮上。百条委での疑惑の追及も行われ