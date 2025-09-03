俳優の清水尋也（ひろや）容疑者（26）が3日早朝、違法薬物に関連した容疑で警視庁に逮捕されたことが、関係者への取材で分かった。清水容疑者は数々のドラマ、映画に出演している若手ブレーク俳優の1人。それだけに公表されているものを含め、出演が決まっている仕事などに大きな影響を与える可能性もあり、テレビ局関係者などは混乱する可能性が高い。清水容疑者は現在、7月スタートのTBS系看板枠「日曜劇場」の連続ドラマ「19番