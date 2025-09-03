気象庁は、3日夕方〜夜にかけて関東地方で線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。【映像】関東地方の雨雲の動き予測 気象庁秋雨前線の影響で3日は全国的に不安定な天気になっています。関東地方では午後になると激しい雷雨の恐れがあります。気象庁は夕方〜夜にかけて東京都、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県で線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあると発表しました。関東地方で線状