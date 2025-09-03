東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値148.36高値148.94安値147.05 151.07ハイブレイク 150.01抵抗2 149.18抵抗1 148.12ピボット 147.29支持1 146.23支持2 145.40ローブレイク ユーロドル 終値1.1640高値1.1718安値1.1613 1.1806ハイブレイク 1.1762抵抗2 1.1701抵抗1 1.1657ピボット 1.1596支持1 1.1552支持2 1.1491ローブレイク