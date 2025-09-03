東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値172.70高値173.41安値172.28 174.44ハイブレイク 173.93抵抗2 173.31抵抗1 172.80ピボット 172.18支持1 171.67支持2 171.05ローブレイク ポンド円 終値198.72高値200.27安値198.33 201.82ハイブレイク 201.05抵抗2 199.88抵抗1 199.11ピボット 197.94支持1 197.17支持2 196.00ローブレイク