東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6520高値0.6559安値0.6484 0.6633ハイブレイク 0.6596抵抗2 0.6558抵抗1 0.6521ピボット 0.6483支持1 0.6446支持2 0.6408ローブレイク キーウィドル 終値0.5867高値0.5908安値0.5838 0.5974ハイブレイク 0.5941抵抗2 0.5904抵抗1 0.5871ピボット 0.5834支持1 0.5801支持2 0.5764