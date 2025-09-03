気象庁は3日午前8時20分、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京地方で、３日夕方から３日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があるとして、注意を呼びかけた。