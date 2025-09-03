岩田剛典三代目 J SOUL BROTHERS）が主演する映画『金髪』より、本予告映像と本ビジュアルが解禁された。本予告には、中学校教師・市川（岩田）が生徒たちの金髪デモで教師生命を絶たれる危機に陥り、さらには恋人からも痛いところを突かれ絶句する姿が映し出される。【動画】前代未聞の集団金髪デモに立ち向かう『金髪』本予告坂下雄一郎監督がオリジナル脚本も手がけた本作は、日本独特のおかしな校則、教師のブラックな職