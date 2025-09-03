・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６５．５９ドル（＋１．５８ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３５９２．２ドル（＋７６．１ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４１０７．１セント（＋８７．１セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５１３．００セント（－５．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４０３．００セント