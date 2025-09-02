「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」が、9月3日から韓国・漢南の旗艦店「Maison Margiela Hannam Flagship Boutique」で開催するインスタレーション展「Elsewhere, Rhema, Open Torso」をメディア向けに先行公開した。 【画像をもっと見る】 自然と人工の融合、未開の森林を再現同展では、「メゾン マルジェラ」の新プロジェクト「メゾン マルジェラ ライン 2（Maison Margiela Line 2）」の第1弾として