歌手で俳優の武田鉄矢が３日、火曜、水曜スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）を休んだ。武田は８月２６日の生放送でＭＣで俳優の谷原章介は「本日はですね、武田さん、撮影のためにお休みとなっております」と告知した。以降、８月２７日、前日の９月２日を休んでおり、この日で２週間連続での欠席となった。俳優でＭＣを務める谷原章介は「今日も武田さんお休